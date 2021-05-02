حزب الدعوة “تنظيم الداخل”: لن نشارك في الانتخابات

2021/05/02 | 12:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن حزب الدعوة تنظيم الداخل عدم مشاركته في الانتخابات المزمع اجراؤها في تشرين المقبل.

وعن الأسباب التي دفعته الى عدم المشاركة في الانتخابات، قال الحزب ان الاجراءات المتخذة قد لا تكون كافية لمنع حدوث تزوير كما حصل في انتخابات الفين وثمانية عشر..



مشيرا الى عدم وجود ارادة حقيقية وآلية واضحة لمنع التدخلات الاقليمية والدولية في العملية الانتخابية فضلا على عدم وجود محددات لمنع تدفق المال السياسي الاقليمي والدولي، والمال المتحصّل من الفساد، للتأثير على الناخبين ونتائج الانتخابات.

واكد الحزب ان عدم حسم قضية السلاح غير القانوني سيكون له دور في التدخل بالشأن الانتخابي ومخرجاته ناهيك عن غياب التحالفات الجامعة للقوى الإسلامية والوطنية وكثرة الاحزاب والتجمعات السياسية بشكل مُربك ومُضعف للمشهد السياسي ومعوّق لتشكيل حكومة قوية ومتماسكة.

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