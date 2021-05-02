حريق هائل في شاحنات وقود بالعاصمة الأفغانية يخلف 7 قتلى

2021/05/02 | 12:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم الأحد أن حريقا اشتعل في العشرات من شاحنات الوقود شمال العاصمة كابول، ما أسفر عن 7 ضحايا وإصابة 14 آخرين.

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