لقاء جديد مع البابا.. وزير الخارجية العراقي يغادر إلى العاصمة الإيطالية روما

2021/05/02 | 12:25 - المصدر: وكالة ناس

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المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّةد.



أحمد الصحّاف

وزير الخارجيّة فؤاد يتوجه إلى العاصمة الإيطالية روما، لعقد جولة لقاءات وحوارات مهمة مع المسؤولين هناك، في دولة الفاتيكان، وفي الدولة الإيطالية، وسيلتقي بابا الفاتيكان، ويبحث معه مخرجات زيارته إلى العراق.

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