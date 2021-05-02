القوات الأمنية تتصدى لهجوم شنه تنظيم د1عـــش في قرية المحمودية

2021/05/02 | 12:28 - المصدر: قناة التغيير

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تصدت القوات الأمنية في منطقة مخمور الى هجوم شنه تنظيم د1عـــش الإرهابي.

وأشار جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان في بيان، الى وقوع مواجهات بين الجيش العراقي وتنظيم د1عـــش في قرية المحمودية التابعة لناحية قراج في قضاء مخمور، من دون ان يكشف البيان عن وقوع اية خسائر بيم صفوف القوات الأمنية.

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