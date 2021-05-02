المفوضية: موعد الانتخابات العراقية حتمي ولا تراجع

2021/05/02 | 12:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاحد، ان موعد الانتخابات المقبل حتمي لا تراجع عنه وانها ماضية في التحضيرات.وذكرت المفوضية في بيان، أنه “في الوقت الذي تشدّد فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، على أن موعد إجراء انتخاب مجلس النواب العراقي في 10 تشرين الأول 2021 حتمي لا تراجع عنه, تؤكد بأنها تواصل […]

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