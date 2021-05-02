صدام ناري بالدوري الأنكليزي اليوم.. اليونايتد يستضيف ليفربول

2021/05/02 | 12:32 - المصدر: بغداد اليوم

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يحل فريق ليفربول، ضيفاً على غريمه التقليدى مانشستر يونايتد فى الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم، الأحد، فى كلاسيكو إنجلترا، وهى المواجهة التى يستضيفها ملعب "أولد ترافورد"، فى قمة مباريات الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالى 2020 – 2021.

ويدخل الفريقان مباراة الليلة بأهداف مختلفة، حيث يسعى رفاق النجم المصرى محمد صلاح العودة إلى نغمة الفوز بعد تعادله فى أخر مواجهتين أمام ليدز يونايتد ونيوكاسل يونايتد بنتيجة 1 – 1، من أجل التواجد بين الأربعة الكبار لضمان المشاركة فى دورى أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد تراجع ترتيبه إلى المركز السادس برصيد 54 نقطة.

وفى المقابل، يسعى اليونايتد وصيف المسابقة برصيد 67 نقطة لتحقيق الفوز من أجل تأخير إعلان جاره مانشستر سيتي بطلا للبريميرليج الموسم الحالى، وإستغلال النشوة الكبيرة التى يعيشها بعد فوزه الكاسح مساء الخميس الماضى على حساب روما الإيطالي بنتيجة 6 – 2، واقترابه من الوصول إلى نهائي مسابقة الدوري الأوروبي.

وكان لقاء الدور الذى جمع الفريقين فى شهر كانون الثاني الماضى قد حسمه التعادل السلبي فى الجولة التاسعة عشر، كما نجح مانشستر يونايتد فى إقصاء الريدز من الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز عليه بنتيجة 3 – 2.

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