فؤاد حسين يلتقي وزير الشؤون الخارجية الإيطالي في روما

2021/05/02 | 12:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- روما

التقى وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الاحد (02 أيار 2021)، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو في روما.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحّاف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن حسين التقى دي مايو "وبحث معه العلاقات الثنائية بين بغداد وروما وسُبُل تبادل الدعم على كافة الصُعُد".

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