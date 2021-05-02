وزير الخارجية يغادر إلى العاصمة الإيطالية روما

2021/05/02 | 12:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ غادر وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الاحد، العاصمة بغداد متوجها الى ايطاليا لعقد حوارات “مهمة” مع المسؤولين هناك.وذكرت الخارجية في بيان، أن “وزير الخارجيّة فؤاد يتوجه إلى العاصمة الإيطالية روما، لعقد جولة لقاءات وحوارات مهمة مع المسؤولين هناك، في دولة الفاتيكان، وفي الدولة الإيطالية، وسيلتقي بابا الفاتيكان، ويبحث معه مخرجات زيارته إلى […]

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