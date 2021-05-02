القبض على منتحل صفة عميد في رئاستي الجمهورية والوزراء

2021/05/02 | 12:51 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الاحد، القاء القبض على منتحل صفة ضابط برتبة عميد في رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء.

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بإشراف ومتابعه ميدانية من قبل وكيل الاستخبارات، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من القاء القبض على شخص ينتحل صفة ضابط برتبة عميد في رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، والصادر بحقة امر قبض وفق المادة (٢٦١) ق ع ".

واضاف البيان ان المتهم "يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين بحجه تعيينهم مقابل مبالغ مالية والتوسط لبعض ضباط الشرطة في محافظة كركوك بزعم متابعة ترقياتهم ونقلهم وتثبيت رتبهم".وتابع "اعترف التهم انه كان يحمل رتبة عميد في رئاسة الجمهورية عندما يكون في بغداد ورتبة عميد في رئاسة الوزراء عندما يكون في كركوك"، مشيرا الى تدوين اقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف اضافة الى تدوين اقوال المشتكين، وقرر قاضي التحقيق اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

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