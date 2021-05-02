القبض على منتحل صفة عميد في كركوك

2021/05/02 | 12:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الأحد، اعتقال منتحل صفة عميد في رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء في كركوك.وقالت الوكالة في بيان، أن “مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، في وزارة الداخلية ألقت القبض على شخص منتحل صفة ضابط برتبة عميد والصادر بحقه امر قبض وفق المادة (٢٦١) ق ع، في رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء”.واضافت “حيث […]

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