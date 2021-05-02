الصحة: العراق خالٍ حتى الآن من أية إصابة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا

2021/05/02 | 12:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الصحة العراقية، أن العراق خالٍ من أية إصابة بالسلالة الهندية حتى الآن، فيما أشارت الى عدم رفع أية توصية بشأن حظر التجوال الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

وقال مدير الصحة العامة رياض عبد الأمير الحلفي في تصريحات صحفية، إن ارتفاع عدد إصابات كورونا المسجلة يعود يوميا الى استمرار التهاون والتراخي في تطبيق التعليمات الصحية والوقائية، وقلة إقبال المواطنين على المنافذ التلقيحية، وأوضح أن وزارة الصحة لم ترفع حتى الآن أية توصية إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشأن الحظر في الأيام المقبلة، ويبقى القرار النهائي من صلاحية اللجنة، نافيا تسجيل اية إصابة بالسلالة الهندية بالعراق حتى الآن.

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