فردوسي المفقود - سلام إبراهيم

2021/05/02 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سلام_إبراهيم عن المكان الأول (الإنسان مخلوق يظل يحنّ دوما إلى الطفولة.



في الديوانية ولدت ونشأت ولم أغادرها إلا إلى بغداد في سنوات دراساتي الجامعية.



هنالك في مدينتي المحاطة بالصحراء من جهات ثلاث يكمن سري، طفولتي، صباي، مراهقتي، نضجي، فيها أحببت وتزوجت، عملت موظفا، فيها انخرطت في السياسة والأدب، فاعتقلت في مديرية أمنها أربع مرات خلال سبعينيات القرن الماضي.



وعندما هربت أنا وزوجتي إلى الثوار في الجبل 1 ......





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