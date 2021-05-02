إعلان إخلاء 11 موقعاً في البصرة من ’’اليورانيوم’’ المستخدم بحربي الخليج الأولى والثانية - عاجل

2021/05/02 | 13:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

أعلنت مديرية بيئة المنطقة الجنوبية، اليوم الأحد (02 أيار 2021)، تهيئة وتنظيف وإطلاق 11 موقعاً في محافظة البصرة، وإعلان خلوها من اليورانيوم المنضب، الذي استخدم ضد العراق إبان حربي الخليج الأولى والثانية؛ عامي 1991 و2003.

وقال مدير المديرية، وليد الموسوي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "11 موقعاً في البصرة هيُئت ونُظفت، وأصبحت خالية من اليورانيوم المنضب"، مبيّناً أن "المواقع الاحد عشر، ممكن أن تكون مشاريع خدمية او استثمارية وغيرها، وهي آمنة من ناحية أي تلوث وبنسبة 100 %".

وأضاف الموسوي، أن "هناك ستة مواقع تم العمل على تنظيفها ووضعت المواد الملوثة داخل (براميل خاصة)، وتم صب تلك البراميل ليتم نقلها لاحقاً إلى موقع التجميع المؤقت في منطقة الابرق قرب ناحية سفوان".

وأوضح، أن "المناطق الست، هي آخر مناطق ملوثة بالمحافظة، وبالتالي قريبا ستعلن البصرة خالية من اي تلوث اشعاعي من اليورانيوم المنضب".

ولفت الموسوي إلى أن مديريته "تتابع ملف التلوث بشكل كامل، وهي تسعى لإنهائه لتكون البصرة بيئياً من أكثر محافظات العراق".

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