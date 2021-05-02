’’لجنة عسكرية لحماية الانتخابات’’.. عضو بالأمن النيابية يقلل من فاعلية الإجراء ويذكر بتجارب سابقة

2021/05/02 | 13:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تحدث عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، الأحد (2 أيار 2021)، عن وجود مخاوف من حدوث خروقات أمنية قد تعرقل سير عملية الانتخابات المقبلة، المقرر اجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل.

وقال الركابي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الوضع الأمني أصبح مربكاً في ظل انتشار السلاح المنفلت، ونشاط تنظيم داعش في عدد من مناطق العراق، وهذا الأمر يثير القلق حول تأمين الانتخابات ونجاحها".

وأَضاف الركابي، أن "لجنة الأمن والدفاع مستمرة في عقد اجتماعات ولقاءات مع القادة الأمنيين في وزارتي الداخلية والدفاع لدراسة تأمين الانتخابات" لافتاً إلى أن "العراقيين مرت عليهم في السابق اوضاع امنية سيئة جداً ولم تمنعهم من المشاركة في الانتخابات".

وتابع، أن "العراق لديه قوة أمنية كبيرة من الجيش والشرطة ومكافحة الإرهاب والأمن الوطني" مؤكداً أنه "لو تم اتخاذ الإجراءات الصحيحة وتفعيل الجهد الاستخباري، فأننا لن نشهد اي خروقات أمنية مثلما يحدث حالياً".

وبشان إعلان القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، تشكيل ’’لجنة خاصة’’ من القوات الأمنية لتأمين الانتخابات، علق الركابي بالقول أنه "منذ العام 2003 تم تشكيل آلاف اللجان لقضايا أمنية واقتصادية، لكنها لم تعكس أي نتائج على أرض الواقع".

وفي وقت سابق، أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، إكمال جميع الالتزامات الخاصة لإجراء الانتخابات، فيما أشار إلى أن الأمور تسير نحو اجرائها في موعدها.

وقال الهنداوي في تصريح له، إن "جميع الالتزامات الخاصة بإجراء الانتخابات سواء من الناحية القانونية أو اللوجستية تحققت"، لافتاً إلى أن "مفوضية الانتخابات أكدت استعدادها لإجراء الانتخابات في العاشر من تشرين الأول المقبل".

وأضاف، أن "مجلس النواب أكمل التشريعات القانونية الخاصة بالمحكمة الاتحادية وحلّ المجلس، فضلاً عن إرسال رئيس الجمهورية المرسوم الخاص بإجراء الانتخابات"، مؤكداً أن "كل الأمور تسير نحو إجراء الانتخابات في موعدها".

وأشار إلى إن "الانتخابات ستجرى في يوم واحد في جميع مناطق البلاد ولا تأجيل لأي منطقة".

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