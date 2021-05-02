وزير الداخلية يأمر بتشكيل لجنة تحقيقية عليا بحادث هروب موقوفين في المثنى

2021/05/02 | 13:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اصدر وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الأحد، أمرأً بتشكيل لجنة تحقيقية عليا بحادث هروب موقوفين في المثنى.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “وزير الداخلية أرسل، وكيل […]

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