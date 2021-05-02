أمريكا تتعهد بمواصلة دعم البيشمركة

2021/05/02 | 13:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدّمت القنصلية العامة الأمريكية في أربيل اليوم الأحد، تعازيها إلى حكومة إقليم كوردستان، وإلى أُسر الضحايا من قوات البيشمركة الذين استشهدوا خلال هجوم شنه تنظيم داعش الارهابي في منطقة بردي (آلتون كوبري) في محافظة كركوك.

وقالت القنصلية في بيان، إن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بالوقوف مع قوات البيشمركة وغيرها من قوات الأمن العراقية لضمان هزيمة داعش بالكامل.

واستشهد أمس السبت ثلاث عناصر من قوات البيشمركة وأُصيب آخرون بجروح بهجوم لتنظيم داعش الارهابي في كركوك.

PUKmedia اعلام القنصلية الامريكية

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