زيدان واسماعيل يبحثان التعاون القضائي المشترك بين العراق ومصر

2021/05/02 | 13:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاحد، مع السفير المصري لدى العراق وليد محمد اسماعيل، التعاون القضائي المشترك بين العراق ومصر.وذكر إعلام مجلس القضاء في بيان تلقاه “المركز […]

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