صحيفة ماركا تتوقع الفائز بلقب الليغا

2021/05/02 | 13:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ احتدم الصراع بين أتلتيكو مدريد، وريال مدريد، وبرشلونة، وإشبيلية للفوز بمسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم.وبعد إجراء بعض المباريات من الجولة الـ34 (من أصل 38)، ينفرد أتلتيكو بالصدارة برصيد 76 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد الثاني، و5 نقاط أمام برشلونة الثالث، الذي سيكون بمقدوره تقليص الفارق إلى نقطتين، في حال […]

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