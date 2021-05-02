لجنة تحقيق عليا في حادثة هروب سجناء المثنى

2021/05/02 | 13:17 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، تشكيل لجنة أمنية للتحقيق في حادثة هروب معتقلين في سجن بمحافظة المثنى.

وذكرت الخلية في بيان، 2 آيار/مايو، أنّ "وزير الداخلية أرسل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود إلى محافظة المثنى للوقوف على تفاصيل وملابسات هروب موقوفين من مركز شرطة قضاء الهلال".

وأضاف البيان، أنّ الوزير "أمر بتشكيل لجنة تحقيقية عليا برئاسة معاون وكيل الوزارة للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وعضوية ضباط برتب متقدمة من الدائرة القانونية ومديرية أمن الأفراد للتحقيق في حادث هروب الموقوفين وإطلاع الوزير على تفاصيل التحقيق بشكل كامل لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين وإحالتهم إلى القضاء".

وأوضح البيان، أنّ "الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 9 من الفارين"، مؤكدًا أنّ "الأجهزة الأمنية والاستخبارية في وزارة الداخلية تقوم ومنذ الساعات الأولى للعملية بإجراءات البحث والتحري والتعقب الاستخباري لإلقاء القبض على بقية الهاربين".

ونجح، في ساعة مبكرة من فجر الأحد، 21 مدانًا بقضايا تتعلق بتجارة المخدرات بالهروب من سجن في محافظة المثنى، قبل أنّ تبدأ السلطات هناك عمليات مطاردة أسفرت عن اعتقال عدد منهم.

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