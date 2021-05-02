بحث جديد.. علماء يحددون 4 أنواع من

2021/05/02 | 13:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر موقع "سينس أليرت" العلمي بحثا جديدا أجراه علماء من عدة دول، واستطاعوا من خلاله تحديد 4 أنواع من مرض "الزهايمر".

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