اللواء رسول يتوعد بـ”رد موجع” على هجوم الطارمية

2021/05/02 | 13:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، أن الهجمات الأخيرة التي شنها داعش ضد القوات الأمنية تاتي في محاولة لفك “الضغط” عن التنظيم.وقال رسول في تصريح صحفي، إن “العصابات الارهابية تحاول فك الضغط عنها من خلال العمليات الجبانة البائسة باستهداف القطاعات الأمنية بزرع العبوات الناسفة في […]

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