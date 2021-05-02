وزير الدفاع التركي: مقتل العشرات بعمليات عسكرية في العراق

2021/05/02 | 13:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الأحد، تحييد 44 عنصراً من حزب العمال الكردستاني، وذلك خلال عملية للجيش التركي بمنطقة "متينا"، شمالي العراق.

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وقال وزير الدفاع التركي، خلال زيارته إلى القاعدة العسكرية التركية شمالي العراق، برفقة رئيس هيئة الأركان، وقائد القوات البرية، "تتواصل عمليتي مخلب البرق، والصاعقة بنجاح؛ وتمكنا من تحييد 44 عنصرا من حزب العمال حتى الآن".

وأشار أكار إلى أن "عمليات الجيش التركي ستستمر في المنطقة، حتى القضاء على آخر عنصر"، مؤكدا تصميم أنقرة على إنهاء، ما وصفه بـ "الإرهاب في المنطقة".

وأضاف وزير الدفاع التركي، قائلا، في هذا الصدد، "ليس لدينا مشكلة مع أشقائنا الأكراد؛ وهدفنا إنهاء الإرهاب والقضاء على آخر إرهابي".

وشدد أكار على أن القوات المسلحة التركية، "ستواصل كفاحها" داخل وخارج البلاد؛ لاسيما في أذربيجان وليبيا وأفغانستان وكوسوفو والسودان.

وأوضح بالقول، "سنقوم بحماية حقوقنا ومصالحنا، من جهة، وسنقف إلى جانب أصدقائنا وأشقائنا في قضاياهم العادلة، من جهة أخرى".

وأطلقت تركيا في 23 نيسان الماضي، عملية برية موسعة ضد حزب العمال الكردستاني شمالي العراق، تركزت على منطقة "متينا".

وأعلن وزير الداخلية التركي، سابقا، أن بلاده بصدد إنشاء قاعدة عسكرية في "متينا"، التي تعد منطقة هامة لعناصر المنظمة في منطقة جبال قنديل.

وبلغ عدد القتلى من الجنود الأتراك، في العملية المتواصلة شمالي العراق، 7 أفراد؛ بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع التركية.

"سبوتنك"

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