ايران تصدر للعراق سلعا باكثر من 7 مليار دولار وتستورد من ثلاث دول ..تعرف عليها

2021/05/02 | 13:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم الجمارك الايرانية،

أن بلاده صدرت بضائع إلى أكثر من 143 دولة

واستوردت من 123 دولة خلال العام

الايراني الماضي (انتهى 20 مارس 2021) على

الرغم من تشديد الحظر والقيود التي

فرضها تفشي فيروس

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