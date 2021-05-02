وزير الكهرباء يكشف التوصل إلى اتفاقيات جيدة مع إيران لتزويد العراق بالطاقة...بالتفاصيل

2021/05/02 | 13:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الكهرباء العراقي ماجد مهدي

حنتوش: تم التوصل الى اتفاقيات جيدة مع

الجمهورية الاسلامية الايرانية لتزويد

العراق بالطاقة التي يحتاجها في مجال

الكهرباء والغاز.

واضاف حنتوش اليوم الأحد للصحفيين عل

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