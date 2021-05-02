بالصور.. ارتفاع وتيرة العمل في ملعب صلاح الدين الأولمبي

2021/05/02 | 13:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعيشهد مشروع ملعب صلاح الدين الأولمبي سعة (30) ألف متفرج الذي تنفذهُ شركة بنگادا الإيطالية ــ تقدماً ملحوظاً بنسبة الإنجاز بمتابعة مباشرة من قبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال .وقال مدير المشروع علاء حسين محمد، في بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إن" وتيرة العمل شهدت تقدماً واضحاً في جميعِ مفاصل المشروع خلال الأسبوع الحالي والشروع بمرحلة جديدة نحو تكامل شكل الملعب الخرساني بغية الوصول الى مراحل إنجاز متقدمة للملعب والفندق".

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