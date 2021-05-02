انطلاق تظاهرة أمام مبنى وزارة المالية ومصدر يكشف حقيقة اقتحام بوابتها

2021/05/02 | 13:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نفى مصدر مسؤول في وزارة المالية، اليوم الأحد، وجود محاولة لاقتحام مبنى وزارة المالية من قبل متظاهرين.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الانباء التي تتحدث عن اقتحام أو محاولة اقتحام مبنى وزارة المالية العراقية غير صحيحة، ولا توجد هكذا محاولات من قبل متظاهري الحشد الشعبي المفسوخة عقودهم".

وأضاف، أن "المتظاهرين من المفسوخة عقودهم بالحشد الشعبي، ما زالوا يتجمعون أمام مبنى الوزارة، والموظفون يمارسون عملهم على نحو طبيعي".

ومنذ الأسبوع الماضي، يتظاهر منتسبي الحشد الشعبي المفسوخة عقودهم، في بغداد، أمام مبنى هيئة الحشد الشعبي ومبنى وزارة المالية.

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