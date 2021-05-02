2021/05/02 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غازي_الصوراني جياني فاتيمو واسمه الحقيقي جيانتيريزو فاتّيمو، هو فيلسوف وسياسي إيطالي، درس الفلسفة الوجودية في جامعة تورينو، وفي عام 1982 أصبح أستاذاً في الفلسفة النظرية، كما كان أستاذاً زائراً في عدد من الجامعات الأمريكية والألمانية.انضم إلى الحزب الشيوعي الإيطالي وانتخب عضواً في البرلمان الأوروبي لأول مرة في عام 1999، ولولاية ثانية في عام 2009، لا يتردد عن الافصاح عن هويته المثلية والدينية باعتباره كاثوليك ......





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