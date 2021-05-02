افتتاح معرض للكتاب في اربيل

2021/05/02 | 13:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح معرض للكتاب في حديقة وفائي باربيل اليوم الاحد، ويستمر الى يوم الاربعاء القادم.

وقال مراسلنا، ان المعرض ضم كتبا متنوعة باللغتين الانكليزية والكوردية، وبمشاركة العديد من دور النشر، منها مركز انديشه الثقافي، ومركز ارا الاعلامي ومطبعة شهاب، ومطبعة السليمانية، ومطبعة المديرية العامة للثقافة، ومطبعة كنج، وكتب لمطابع طهران.

واشار انه بسبب جائحة كورونا وشهر رمضان المبارك، كان الاقبال قليلا على المعرض.

PUKmedia زيد محمود/اربيل

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