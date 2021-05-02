مع تفشي كورونا في الهند.. كوفشيلد: لقاح فايزر قلل معدل الإصابة بنسبة 58% بعد أول جرعة

2021/05/02 | 13:44 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

مع الارتفاع الغريب والمفاجئ في أعداد المصابين والوفيات في الهند جراء فيروس كورونا ، كان من المهم البدء في المرحلة الثالثة من التطعيم باعتباره السلاح الوحيد القادر علي صد هجوم الفيروس القاتل من سلالة كورونا الحالية الموجودة فى الهند B.1.617 والتي لها طفرة مزدوجة قادرة على كسر المناعة الطبيعية، حيث يمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما تسجيل أنفسهم للحصول على التطعيم.

في السطور التالية نتعرف على تأثير اللقاحات الموجودة في الهند وهي كوفاكسين ولقاح فايزر على تحييد ومنع الإصابة بسلالة كورونا الهندية.

بحسب موقع “only my health” يوجد حاليا لقاحان يتم إنتاجهما في الهند، وهما كوفاكسين وكوفيشيلد، وكوفاكسين هو لقاح محلي الصنع يتم إنتاجه بواسطة Bharat Biotech بالشراكة مع ICMR والمعهد الوطني لعلم الفيروسات، وتمت الموافقة على التطعيم في الأول من مارس الماضى وما بعده.

من ناحية أخرى، كان كوفيشيلد أول لقاح تمت الموافقة عليه في 3 يناير للاستخدام العام، ثم تم تطويره من قبل أكسفورد بالتعاون مع معهد المصل في الهند وشركة أسترازينيكا.

فعالية الكوفاكسين

قال كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي إنه تم العثور على كوفاكسين لتحييد البديل B.1.617 من سلالة متحولة مزدوجة من فيروس كورونا، وادعى أنه وفقًا لدراساتهم الأخيرة على كوفاكسين، فقد حصلوا على معلومات مهمة وفقًا لما أظهره الأشخاص الذين تم تطعيمهم بواسطة الكوفاكسين، فقد أظهروا أعراضًا تحييدًا لفيروس كورونا الطافر المزدوج اعتبارًا من الآن، تتجلى هذه السلالة المرضية بشكل أكثر وضوحًا في الهند والتي تودي بحياة الآلاف كل يوم، تظهر النتائج التجريبية أن هذا اللقاح له فعالية بنسبة 78 % وفقًا لـ ICMR.

كما يستخدم كوفاكسين الفيروس الميت ويعمل عن طريق تعليم الجهاز المناعي لصنع أجسام مضادة ضد فيروس كورونا، عندما تأخذ جرعة من لقاح كوفاكسين، تتعرف الخلايا المناعية على الفيروس الميت، مما يسمح لجهاز المناعة في جسمك بتكوين أجسام مضادة لمحاربة الفيروس.

ما هي مدي فاعلية لقاح فايزر في علاج سلالة كوفيد الهندية؟

لقاح فايزر قادم أيضا إلى الهند وتظهر التقارير أن فعالية هذا اللقاح أفضل من التجارب، يمكن أن يكون هذا مفيدًا حقًا في علاج الأشخاص الذين يعانون من فيروس كورونا.

وأشارت التقارير إلي انخفاض معدل الإصابة لدى الأشخاص بعد جرعة واحدة من لقاح فايزر بنسبة 58٪ عن المعتاد بعد 12 إلى 20 يومًا، يرتفع هذا المعدل إلى 69٪ في 21-44 يومًا و72٪ أو أقل في 45 إلى 60 يومًا، يوضح هذا أن شركة فايزر يمكن أن تكون أداة فعالة في خفض معدل الوفيات في الهند، كما أن الآثار الجانبية لهذا اللقاح أقل نسبيًا من تلك الخاصة بالآخرين وفقًا لأبحاث King’s College London.

ما هي اللقاحات الأخرى في الهند؟

أشار وزير الصحة هارش فاردان إن 3 لقاحات أخرى ستصل إلى الهند قريبًا جدًا، هى : لقاح سبوتنيك ف وفايزر وأسترازينيكا، وقد حصل الثلاثة على الموافقة وخضعت للتجربة للاستخدام في الهند، ونجحت جميع اللقاحات التي خضعت للتجربة حتى الآن، ويمكن أن يوفر الإغاثة لحالات الإصابة والوفيات المتزايدة في الهند، اللقاحات هي السبيل الوحيد للخروج من هذا الوباء، وإذا كنت مؤهلاً ، فيرجى تسجيل نفسك للحصول على التطعيم.

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