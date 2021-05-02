سلطة الطيران المدني: عمليات إجلاء العراقيين في الهند ستبدأ غداً

2021/05/02 | 13:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قناة "ناس" على تلكرام..آخر تحديثاتنا أولاً بأول

تود سلطة الطيران المدني العراقي أن تبين لمواطنينا العراقيين المتواجدين في الهند بأنه سيتم غداً يوم الإثنين الموافق 2021/5/3 إجلاء الرحلة الأولى للعالقين هناك على متن الخطوط الجوية العراقية والتي ستكون هناك رحلات أخرى منتظمة لغرض إجلاءهم إلى العراق ...

"لذا أقتضى التنويه "

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