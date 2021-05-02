الخارجية : فؤاد حسين غادر بغداد متوجها إلى روما

2021/05/02 | 14:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وزارة الخارجية العراقية أن وزيرها فؤاد حسين، غادر اليوم العاصمة بغداد متوجها الى إيطاليا لعقد حوارات مهمة مع المسؤولين هناك.

وذكرت الخارجية في بيان، أن الوزير فؤاد حسين توجه إلى العاصمة الإيطالية روما، لعقد جولة لقاءات وحوارات مهمة مع المسؤولين هناك، في دولة الفاتيكان، وفي الدولة الإيطالية، وسيلتقي بابا الفاتيكان، ويبحث معه مخرجات زيارته إلى العراق.

وفي بيان لاحق للوزارة أكدت أن فيه أن وزير الخارجيَّة فؤاد حسين التقى وزير الشؤون الخارجيَّة والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، وبحث معه العلاقات الثنائيّة بين بغداد وروما، وسُبُل تبادل الدعم على الصُعُد كافة.

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