2021/05/02 | 14:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزارة النفط: إيرادات شهر نيسان من الصادرات بلغت أكثر 5 مليارات دولار » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 13:47

واع/

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