بعد النجف.. محافظة عراقية تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل

2021/05/02 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ميسان

أعلنت محافظة ميسان، اليوم الأحد (2 أيار 2021)، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة، يوم الثلاثاء المقبل، بمناسبة استشهاد الإمام علي (ع).

وذكر بيان للحكومة المحلية في ميسان، أنه "تقرر اعتبار يوم الثلاثاء المقبل المصادف (4 أيار 2021)، والموافق (21) من شهر رمضان المبارك، عطلة رسمية في كافة دوائر ومؤسسات المحافظة".

وأضاف البيان، أن القرار يأتي "بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام) ولغرض فسح المجال لأبناء المحافظة لإحياء هذه الذكرى الأليمة وأداء مراسيم الزيارة".

وكانت محافظة النجف قد أعلنت تعطيل الدوام الرسمي في نفس اليوم، لذات المناسبة.

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