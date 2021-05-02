بالأرقام.. صادرات العراق النفطية لشهر نيسان والإيرادات المتحققة منها

2021/05/02 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة النفط، الأحد (2 آيار 2021)، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر نيسان الماضي ، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية سومو.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (88) مليونا و(398) الفا و(319) برميلاً، بايرادات بلغت (5) مليار و(525) مليون و (330) الف دولار".

واشارت الاحصائية الى ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نيسان الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (85) مليون و(534) الف و( 916) برميلا، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 2 ) مليونا و( 863) الفا و(403 ) برميلا".

وأضافت، "بلغ معدل الصادرات اليومية (2) مليون و(947) الف برميل، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد (62.505) دولارا".

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