2021/05/02 | 14:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ يومين

أسعار النفط تسجل انخفاضاً جديداً

منذ 3 أيام

العراق يعتزم استيراد غاز طبيعي من سوريا

منذ 3 أيام

ارتفاع أسعار النفط

منذ 4 أيام

تعزيز رصيد مفردات البطاقة التموينية في موازنة 2021

منذ 5 أيام

العملة الرقمية “إيثريوم” تقفز لمستوى قياسي مسجلة 2683.65 دولار

منذ 5 أيام

أسعار النفط تغلق منخفضة متأثرة بقفزة إصابات كورونا في الهند

منذ 6 أيام

أوبك متفائلة بشأن مستقبل النفط العالمي

منذ 6 أيام

واشنطن تبدي استعدادها لدعم البنك المركزي والقطاع المصرفي في العراق

منذ 6 أيام

مبادرة للتخفيف من اضرار حادث حريق مستشفى ابن الخطيب

منذ أسبوع واحد

الأسهم الأمريكية تهبط بفعل تقارير عن مقترحات ضريبية من بايدن

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة النفط تعلن عن الاحصائية الاولية للكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات المتحققة لشهر نيسان الماضي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة النفط تعلن عن الاحصائية الاولية للكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات المتحققة لشهر نيسان الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).