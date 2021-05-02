2021/05/02 | 14:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن منتخب ناشئات العراق لكرة السلة تحت 15 سنة جميع لاعبيه مع المدرب من الكورد تاهله الى كاس العالم.

وياتي هذا التاهل الى كاس العالم بعد فوز منتخب الناشئات العراقي على منتخب نيوزيلدا.

ولعب العراق مبارتين في مجموعته امام منتخبي غوام ونيوزيلدا.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب ناشئات العراق للسلة الى كأس العالم) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخب ناشئات العراق للسلة الى كأس العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).