بعد اسبوعين من انطلاق التسويق.. كم بلغت الحنطة المسوقة وهل سيحقق العراق عاما ذهبيًا جديدًا؟

2021/05/02 | 14:13 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب عبد الرحمن الجويبراوي عن زيادة مضطردة في كميات الحنطة المسوقة عن العام الماضي.

وقال الجويبراوي، في تصريح للوكالة الرسمية إن” كميات الحنطة التي سُوِّقَت من قبل الفلاحين و المسوِّقين وتم تسلُّمها في مخازن الشركة بمحافظات البصرة و ميسان و ذي قار و وواسط و المثنى و النجف و الديوانية و كربلاء و بابل والرصافة ببغداد بلغت حتى الآن ( 353,815 ) الف طن”.

وأضاف انه”بعد مرور اسبوعين على بدء حملة تسويق الحنطة تصاعدت وتيرة التسويق في عموم المحافظات وتجاوزت الكميات التي سُوِّقت بموسم 2021 عن العام الماضي بما يقرب من 220 ألف طن”.

وكشف الجويبراوي عن”اجمالي كميات الحنطة درجة أولى التي سُوّقت بلغت أكثر من ( 303,108) آلاف طن ، فيما بلغت كمية الحنطة من الدرجة الثانية ( 50,021 ) الف طن ، اما الحنطة من الدرجة الثالثة التي سوقت بلغت ( 686.240 ) الف طن”.

وأشار إلى أن”حملة التسويق تتصاعد وتيرتها و مازالت واسط في مقدمة المحافظات العشر التي باشرت حملة التسويق”.

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