وزارة النفط تعلن عن حجم ايراداتها خلال شهر نيسان الماضي

2021/05/02 | 14:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة النفط، اليوم الأحد، الاحصائية الأولية للكميات المصدرة من النفط الخام المتحققة خلال شهر نيسان الماضي.وقالت الوزارة في بيان، إن “مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة خلال شهر نيسان الماضي، بحسب الاحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية سومو، جاءت على النحو التالي: كمية الصادرات من النفط الخام 88 مليوناً و398 ألفا […]

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