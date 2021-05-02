التعليم تفتح باب التقديم للدراسات العليا وتحدد الموعد النهائي

2021/05/02 | 14:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، موعد بدء التقديم على الدراسات العليا.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (2 أيار 2021)، إنه "تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء التقديم إلى الدراسات العليا للعام الدراسي 2022/2021 اعتبارا من اليوم الموافق الثاني من آيار الحالي ولغاية الثالث من حزيران المقبل".

وأضاف البيان، "وتؤكد الوزارة أن 1900 برنامج دراسي متاح للتقديم والتنافس على وفق شهادات الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، وأن التقديم الإلكتروني يكون عبر منظومة دائرة البحث والتطوير أدناه، وحسب ضوابط التقديم والقبول في الدراسات العليا داخل العراق".

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