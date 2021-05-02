بالفيديو.. تعرض المتظاهرين من المفسوخة عقودهم للرصاص الحي

2021/05/02 | 14:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تعرض اليوم الاحد، المتظاهرين من المفسوخة عقودهم الى الاعتداء بالرصاص الحي اثناء وقفتهم الاحتجاجية امام وزارة المالية.وبحسب مقطع فيديو اطلعت “الايام نيوز” عليه، فانه تعرض عدد من المتظاهرين من المفسوخة عقودهم الى الاعتداء بالرصاص الحي اثناء وقفتهم الاحتجاجية امام وزارة المالية.

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