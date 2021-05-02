زيدان والسفير المصري لدى بغداد يبحثان سبل التعاون في المجال القضائي

2021/05/02 | 14:32 - المصدر: قناة التغيير

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استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، سفير جمهورية مصر العربية لدى بغداد وليد محمد إسماعيل.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان، أن رئيس المجلس القاضي فائق زيدان استقبل اليوم الأحد سفير جمهوريَّة مصر العربيَّة لدى العراق وليد محمد إسماعيل، وبحث معه التعاون بين البلدين في المجال القضائي.

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