وزير الدفاع التركي يتفقد قاعدة عسكرية تركية داخل الأراضي العراقية

2021/05/02 | 14:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تفقد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار قاعدة عسكرية تركية داخل أراضي إقليم كردستان العراق.

ونشرت وزارة الدفاع التركية على موقعها الرسمي مقطعا مصورا لزيارة قالت ان آكار قام بها لتفقد قوات بلاده المتمركزة بقاعدة عسكرية داخل أراضي الإقليم، مبينة ان الوزير أكد خلال الزيارة بأن بلاده ستواصل عملياتها ضد حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة، في حين أشات مصادر محلية الى شروع القوات التركية ببناء ثلاث قواعد أخرى في المنطقة.

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