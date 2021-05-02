المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية استمرار عمل مجالس المحافظات

2021/05/02 | 14:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعقضت المحكمة الاتحادية ، اليوم الأحد، بعدم دستورية استمرار عمل مجالس المحافظات.وقال بيان صادر عنها إن "المحكمة الاتحادية أصدرت قراراً بالدعوى المرقمة 118/ اتحادية / 2019 في 2 آيار 2021 والخاصة بمجالس المحافظات وقررت الحكم بعدم دستورية المادة 14 / أولاً من قانون رقم 10 لسنة 2018 ( قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 ) والمتعلقة باستمرار عمل مجالس المحافظات والأقضية.

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