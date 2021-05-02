بالفيديو.. موظفو العقود يغلقون دائرة صحة المثنى للمطالبة بتثبيتهم

2021/05/02 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- المثنى

أقدم عدد من المتظاهرين موظفي العقود، اليوم الأحد (02 أيار 2021)، على إغلاق دائرة صحة المحافظة، بعد اقتحامها للمطالبة بتثبيتهم.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "موظفي العقود اقتحموا مبنى دائرة صحة المثنى، للمطالبة بتثبيتهم، ليغلقوها فيما بعد، ويخرجون جميع الموظفين".

يتبع...

يتبع.



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