فيديو يظهر زيارة وزير الدفاع التركي لإحدى قواعد بلاده شمالي العراق

2021/05/02 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أظهر شريط فيديو، حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه، الزيارة غير المعلن عنها، التي أجراها وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الى إحدى قواعد بلاده في شمال العراق، يوم أمس.

يتبع.



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