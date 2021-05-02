المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية المادة ١٤ / اولاً من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم

2021/05/02 | 14:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً بالدعوى المرقمة ١١٨/ اتحادية / ٢٠١٩ في ٢٠٢١/٥/٢ والخاصه بمجالس المحافظات وقررت الحكم بعدم دستورية المادة ١٤/ اولاً من قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ ( قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ ) والمتعلقة باستمرار عمل مجالس المحافظات والاقضية.

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