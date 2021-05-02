التعليم تعلن بدء التقديم الى الدراسات العليا واستمراره الى الثالث من حزيران

2021/05/02 | 14:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء التقديم الى الدراسات العليا للعام الدراسي 2022/2021 اعتبارا من اليوم الموافق الثاني من آيار الحالي ولغاية الثالث من حزيران المقبل.

واكدت الوزارة أن “ألفا وتسعمئة برنامج دراسي متاح للتقديم والتنافس على وفق شهادات الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه وأن التقديم الإلكتروني يكون عبر منظومة دائرة البحث والتطوير (http://adm.rdd.edu.iq) وحسب ضوابط التقديم والقبول في الدراسات العليا داخل العراق”.

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