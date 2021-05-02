2021/05/02 | 14:41 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خدعوا الحارس.. هكذا هرب سجناء مركز الهلال في المثنى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/02 | 14:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خدعوا الحارس.. هكذا هرب سجناء مركز الهلال في المثنى) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خدعوا الحارس.. هكذا هرب سجناء مركز الهلال في المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).