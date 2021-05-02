المحكمة الاتحادية: استمرار عمل مجالس المحافظات والأقضية غير دستوري

2021/05/02 | 14:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الأحد 2 أيار 2021، قراراً بعدم دستورية استمرار عمل مجالس المحافظات والأقضية، غير المنتظمة بإقليم.

وذكر إعلام المحكمة في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه، أن "المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت قراراً بالدعوى المرقمة 118/ اتحادية / 2019 في 2 أيار الحالي، والخاصة بمجالس المحافظات، وقررت الحكم بعدم دستورية المادة 14/ اولاً من قانون رقم 10 لسنة 2018 (قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008)".

وأشار البيان إلى أن المادة التي قررت المحكمة الحكم بعدم دستوريتها "متعلقة باستمرار عمل مجالس المحافظات والاقضية".

PUKmedia اعلام المحكمة الاتحادية

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