النفط تعلن احصائية صادرات وايرادات نيسان

2021/05/02 | 14:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النفط في الحكومة الاتحادية، يوم الأحد، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر نيسان المنصرم.

وذكرت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انه، "بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) بلغت كمية الصادرات من النفط الخام ( 88) مليونا و(398) الفا و(319) برميلاً، بايرادات بلغت (5) مليار و( 525 ) مليون و (330 ) الف دولار".



واشارت الاحصائية، الى ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نيسان الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت ( 85 ) مليون و( 534 ) الف و ( 916 ) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 2 ) مليونا و( 863 ) الفا و( 403 ) برميلا".

وبحسب البيان، فإنه "بلغ معدل الصادرات اليومية (2) مليون و(947) الف برميل ،فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد ( 62.505 ) دولارا" .

PUKmedia اعلام وزارة النفط

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